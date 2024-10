ChatGPT ima novo delovno okolje

Podjetje OpenAI je začelo testirati novo delovno okolje za ChatGPT, imenovano Canvas.

Novo delovno okolje je trenutno na voljo uporabnikom storitev ChatGPT Plus in Team, medtem ko ga bodo uporabniki storitev Enterprise in Edu deležni prihodnji teden. Canvas je virtualni prostor, namenjen pisanju in programiranju, kjer lahko uporabniki sodelujejo z modelom ChatGPT na določenih delih projekta.

Vmesnik Canvas odpira ločeno okno poleg glavnega pogovornega okna, kjer lahko uporabniki postavijo besedilo ali kodo. Nato označijo posamezne dele, na katere naj model osredotoči pozornost in jih po potrebi uredi, kot bi to storil urednik ali ocenjevalec kode. Canvas se odpre z ukazom »use canvas« ali pa se samodejno prikaže, ko sistem zazna, da bi bil uporaben v dani situaciji. Canvas med drugim ponuja tudi več bližnjic za pisanje in programiranje. Uporabniki lahko ChatGPT prosijo za predloge urejanja, prilagoditve dolžine besedila, spremembe stopnje zahtevnosti branja ali dodajanje emotikonov. Programerji lahko uporabljajo Canvas za pregled določenih vrstic kode, dodajanje komentarjev in beležk, odpravljanje napak ter prevajanje kode v druge programske jezike, kot so JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ in PHP.