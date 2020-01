CES 2020: novosti za pametne hiše

Na januarskem sejmu CES lahko praviloma srečamo kopico novih in nenavadnih izdelkov za domačo rabo, ki segajo od bizarnih, do zanimivih in potencialno uporabnih. Velika večina ne bo nikoli našla poti do kupcev, toda peščica utegne postati v prihodnosti prodajni hit.

Če ne vzdržite niti nekaj minut brez glasbe in digitalnih pomočnic, vam proizvajalec kopalniških armatur Kohler ponuja pametno prho z imenom Moxie Showerhead, ki vsebuje pametni zvočnik z vgrajeno pomočnico Alexa. Zvočnik, ki je odporen na vodo (IP67) je v prho pritrjen z magneti, tako da ga lahko odstranimo in brezžično polnimo s priloženim polnilcem.

SmartyPans je pametna kuhinjska ponev, ki zna meriti težo in temperaturo sestavin jedi, ki jo pripravljamo, uporabnika pa zna prek pametnega telefona tudi vodit skozi kuhanje in opozoriti, kdaj je treba pomešati, dodati sestavino in podobno.

Za pozabljive pri kuhanju bodo kmalu na voljo pametni gumbi za štedilnike Inriv React. Vgradimo jih kar v obstoječi štedilnik (pod pogojem, da ima klasične gumbe, ne pa digitalne kontrole na dotik), omogočajo pa, da povečamo ali zmanjšamo moč kuhanja kar z glasovnimi ukazi. Če pozabimo štedilnik prižgan preveč časa, zna samodejno izklopiti kuhalno ploščo.

PantryOn so pametne police za shrambo, ki znajo natančno povedati količino posameznega prehrambnega izdelka na zalogi. Sistem uporablja kopico tipal za meritev teže, ki jo za posamezno živilo posreduje v aplikacijo na pametnem telefonu. Pogoj je, da izdelke skrbno zlagamo in jih vedno hranimo na istem mestu na pametni polici. Uporabnika sili v zgledno urejenost, a slabo izkorišča prostor v shrambi.

Samsung in LG sta prepričana, da so pametni hladilniki resnično potrebni, zato na sejmu predstavljata nove generacije svojih izdelkov Family Hub oziroma ThinkQ Fridge. Samsung je hladilnik vgradil kamero in jo povezal z algoritmi računalniškega vida (strojnega učenja) za razpoznavanje živil, ki so v hladilniki. Kamero lahko uporabnik uporabi tudi za hiter pogled v hladilnik prek pametnega telefona. Hladilnik zna celo predlagati jedi na osnovi žvili, ki so v hladilniki in njihove starosti.

LG je v svoj hladilnik vgradil velikanski 22-palčni zaslon, ki je lahko na zahtevo tudi prozoren, tako da uporabnik lahko vidi v notranjost hladilnika. Tudi tu so vgradili kamero za pregled vsebine hladilnika, posebnost pa je avtomat za izdelavo ledenih kock, ki so okrogle in se menda kasneje stopijo kot običajne ledene kocke, če je to problem, ki ga imate.

Koncept aparatov, ki s pomočjo kapsul s sestavinami pripravijo topel napitek, kot na primer pri aparatih Nespresso, se zdaj seli tudi na področje hrane. Podjetje Tiguot na sejmu CES predstavlja najnovejšo generacijo kuhinjskega pripomočka, ki iz kapsule povsem samodejno naredi souffle poljubnega okusa. Pripravo slaščice krmilimo lahko prek pametnega telefona, torej tudi na daljavo.

Rešitev za urbana okolja, kjer onesnaženje in pomanjkanje prostora predstavljajo vse večjo težavo, ponuja korejski proizvajalec Plantbox. AI-Plus Plantbox je omara velikosti kuhinjskega hladilnika, kjer lahko na nadzorovan način vzgajamo svežo zelenjavo in potencialno tudi druge vrtnine. Na poseben pladenj uporabnik postavi kapsule s semeni, osvetljevanje, zalivanje, nadzor temperature in zraka pa bo opravil pametni rastlinjak.

V sodobni družbi je tudi vse več samskih ljudi, zato je najnovejši trend pri proizvajalcih aparatov za hišno rabo pomanjševanja izdelkov, ki so bolj po meri posameznika. Morus Zero je denimo miniaturni sušilni stroj, ki uporablja princip vakumiranja za hitro sušenje. Celota je dovolj majhna, da lahko oblačila posušimo kar na polici v omari. DaanTech Bob pa je menda najmanjši pomivalni stroj na svetu, ki ga zaradi majhnih dimenzij spravimo v katerikoli kot v kuhinji.