Objavljeno: 24.10.2024 05:00

Cene pretočnih vsebin rastejo, zadovoljstvo naročnikov pa upada

Da se cene pretočnih storitev za ogled večpredstavnostnih vsebin, denimo Netflixa, HBO-ja in drugih, višajo, ni skrivnost. Raziskave pa so sedaj pokazale, da je zadovoljstvo naročnikov krenilo v nasprotno smer.

V ZDA je raziskava Q2 2024 TiVo Video Trends Report: North America pokazala, da se je delež ljudi, ki videovsebine na zahtevo ocenjujejo kot zmerno do zelo dobre, zmanjšal. Delež je še vedno visok, a je z 78,6 odstotka pred dvema letoma upadel na 77,4 odstotka lani in 74,5 odstotka letos. Razlogov za upad zadovoljstva je več, a Scott Maddux iz TiVo meni, da so razlogi manj ekskluzivnih vsebin, finančne težave ponudnikov (kar vpliva na kvaliteto), lanska stavka v Hollywoodu in drugačna pričakovanja ljudi.

Piratstvo je v porastu in krive so pretočne storitve

Tudi druge raziskave kažejo na upad zadovoljstva. CableTV.com je že januarja letos ugotovil, da so naročniki Disney+, Hulu, Max, Netflix, in Paramount+ manj zadovoljni kot lani. Po drugi strani je ocena Apple TV+, Amazon Prime Video in Peacocka nekoliko zrasla. Whip Media je v svoji raziskavi že lani ugotovil, da so naročniki manj navdušeni nad vsebinami.