Objavljeno: 14.10.2024 08:00

Casio predstavlja cenovno ugodnega robotskega ljubljenčka

Casio je predstavil svojega novega robotskega ljubljenčka z imenom Moflin, ki je zasnovan tako, da ponuja tolažbo, sprostitev in čustveno podporo uporabnikom.

Moflin po videzu spominja na mešanico med ljubkim hrčkom in priljubljenimi liki Tribbles iz serije Zvezdne steze. V nasprotju z robotskim psom Aibo podjetja Sony, ki se giblje po prostoru in spremlja uporabnika, je Moflin namenjen predvsem držanju v rokah, božanju in crkljanju. Njegova glavna funkcija je ustvariti občutek topline in pomiritve.

Moflin je opremljen z naprednimi funkcijami umetne inteligence, ki omogočajo, da se nauči prepoznati lastnika. Na podlagi glasu in načina, kako uporabnik rokuje z robotom, Moflin sčasoma razvije simulirano vez, ki jo izraža z edinstvenimi zvoki in gibi, prilagojenimi tistemu, ki z njim najpogosteje komunicira. Robot se tako ne odziva na vse ljudi enako, ampak razvije poseben odnos z uporabnikom, kar povečuje občutek, da gre za živega ljubljenčka.

Poleg prepoznavanja lastnika Moflin sčasoma razvije tudi svojo osebnost. Če se z njim veliko ukvarjamo, bo vesel, varen in sproščen, medtem ko lahko v nasprotnem primeru postane žalosten. Čustveno stanje robota je mogoče spremljati prek posebne aplikacije, kar ga nekoliko približa konceptu digitalnih ljubljenčkov, kot je bil Tamagotchi. Robot ima lastno posteljico, v kateri se napolni, ko se ne uporablja. Celoten cikel polnjenja traja približno tri ure in pol, napolnjen pa lahko deluje približno pet ur.

Prednaročila za Moflina so že odprta, cena pa znaša 400 ameriških dolarjev. Prvi kupci bodo robota prejeli 7. novembra 2024.

QBtdTTyF32Q