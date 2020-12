Boston Dynamics prodan družbi Hyundai

Podjetje Boston Dynamics, eden izmed najbolj razpoznavnih pionirjev na področju avtonomnih robotov podobnih živim bitjem, je bil prodan družbi Hyundai. Dosedanji lastnik SoftBank je korejskemu podjetju prodal 80% delež v družbi, zadržali pa bodo manjšinski delež.

Poznavalce nakup ne preseneča, saj se družba Hyundai že vrsto let ukvarja z razvojem in proizvodnjo industrijskih robotov, z nakupom Boston Dynamics pa se bo širila na nova področja rabe, kjer se morajo roboti samodejno premikati v okolju. Ciljajo zlasti na področja logistike, proizvodnje, po novem pa tudi na področje oskrbe bolnikov v bolnišničnem okolju.

Spomnimo se, da je družba Boston Dynamics nastala leta 1992 kot spin-off univerze MIT. Leta 2013 jo je kupila družba Google, ki je nato leta 2017 investicijo prodala japonski korporaciji SoftBank kot del ukinitve eksperimentalnih programov, nekoč znanih pod imenom Google X.

Boston Dynamics je v zadnjih letih navduševal javnost s prototipi robotov, ki so se pri gibanju obnašali kot živali in ljudje in se znali zelo dobro znajti v realnem okolju ter zlahka premagovali različne ovire. Toda prehod iz prototipov v komercialno ponudbo je bil doslej še korak pred ciljem. Šele junija 2020 je Boston Dynamics ponudil svoj prvi komercialni izdelek, robota v pasji podobi z imenom Spot, ki pa stane zajetnih 74.500 dolarjev. Prvi uporabniki ga namenjajo predvsem za nadzor prostorov in industrijskega okolja.

Kljub temu, da je robotika široko razširjena v proizvodnih obratih in nekaterih vejah medicine, se roboti doslej niso kaj preveč razširili na druga področja rabe, kljub temu da strokovnjaki in navdušenci napovedujejo skorajšnjo revolucijo.

Da človeštvo še ne verjame v robote, priča tudi sama vrednost družbe Boston Dynamics. Pravkar sklenjen posel priča, da je Boston Dynamics vreden okoli 1,1 milijarde dolarjev. Za primerjavo, to je le 1/40 vrednosti prevzema družbe Arm, ki jo je nedavno opravila družba Nvidia. Hyundai namerava to spremeniti, saj so že napovedali, da bo tehnologija družbe Boston Dynamics uporabljena za razvoj nove generacije humanoidnih robotov.