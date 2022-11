Objavljeno: 23.11.2022 11:00

Bodo digitalne pomočnice odmrle?

V krizi, ki se vse bolj dotika tudi tehnoloških velikanov, bodo kratko potegnili projekti, ki že leta ne prinašajo nobenega prihodka. Kot poroča Business Insider, je med njimi Amazonova pomočnica Alexa, pa tudi Googlovemu Asistentu ne kaže najbolje.

Amazon je trenutno v fazi odpuščanja približno 10.000 zaposlenih, tudi v oddelku, pod katerega sodi Alexa (»Worldwide Digital«). Samo ta oddelek naj bi namreč v prvem četrtletju pridelal za 3 milijarde dolarjev izgube, pri čemer »večina« le te odpade na Alexo.

V desetih letih, kar digitalna pomočnica Alexa obstaja, so namreč propadli prav vsi poskusi, da bi projekt nekako prinašal denar. Digitalne pomočnice pač težko predvajajo oglasne vložke (čeprav telefonska izvedba Google Assistant poskuša tudi s tem), zato so se ideje večinoma vrtele okoli tega, da bi Amazon zaslužil posredno, z rezultati glasovnih ukazov, ki bi jih narekovali uporabniki. Toda uporabniki nakupov izdelkov žal ne zaupajo glasovni komunikaciji z »umetno inteligenco«, ki včasih slabo sliši ali razume, ampak denarno odločitev raje prepustijo očem, monitorju in tipkovnici. Velika večina glasovnih ukazov, ki jih prejme Alexa, je trivialnih navodil za predvajanje glasbe ali vprašanj o vremenu, teh pa se ne da »monetizirati«.

Slaba novica za Alexo je tudi dejstvo, da je bila nekoč »ljubljenček« šefa Amazona, Jeffa Bezosa, zdaj pa ni več. Bezos uradno sploh ni več vodja (CEO) Amazona, pa tudi sicer je njegova ljubezen do Alexe že pred časom zamrla. Vsaj leta 2019, ko takratni krizni sestanek ni rodil sadov, oz. leta 2020, ko je Alexa Jeffa baje nehala zanimati.

Po podatkih Business Insiderja sicer v ZDA na področju digitalnih pomočnic vodi Google z 81,5 milijona uporabnikov, drugi je Apple (Siri) z 77,6 milijona, Amazon Alexa pa je tretja, z 71,6 milijona uporabnikov. O Samsungovem Bixbyu ali množici kitajskih pomočnic ni podatkov...

Tudi med sodelavci Monitorja imamo take, ki še vedno navdušeno glasovno »upravljajo hišo«, vendar tudi take, ki raje pritisnemo na ustrezen gumb v telefonski aplikaciji.