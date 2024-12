Objavljeno: 25.12.2024 17:00

Bo KSMC postal korejski TSMC?

Vsi poznamo najpomembnejše tajvansko podjetje na svetu, gigantskega proizvajalca čipov TSMC, od katerega je odvisen ves svet. Marsikateri državi je ob takšni odvisnosti nelagodno, zato na primer ZDA sofinancirajo svojo industrijo in verjetno ne bodo pustili Intela umreti. Južna Koreja pa bi rada ustvarila svoj KSMC – Korean Semiconductor Manufacturing Company.

Na Nacionalni inženirski akademiji v Južno Koreji, ki je potekala sredi decembra, so predstavili ambiciozni načrt. V KSMC bi investirali 20 bilijonov vonov (okoli 13 milijard evrov), kar bi do leta 2045 ustvarilo vsaj 15-krat toliko pozitivnih učinkov na gospodarstvo. S tem bi pomagali tudi manjšim podjetjem, ki načrtujejo in razvijajo čipe, pa so trenutno odvisni zgolj od Samsungovih proizvodnih kapacitet.

Na Tajvanu je na primer TSMC izdelovalec najnaprednejših čipov, medtem ko cenejše in enostavnejše proizvajajo drugod, denimo UMC in PSMC. Zato imajo več sto podjetij, ki se ukvarjajo z dizajnom čipov – tako imenovani fabless pristop. KSMC bi podoben ekosistem omogočil tudi v Južni Koreji.

KoreaBizWire