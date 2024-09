Objavljeno: 6.9.2024 06:00

Bluetooth 6.0 je nared!

Bluetooth Special Interest Group, ki razvija in potrjuje Bluetooth, je izdala šesto inkarnacijo standarda za brezžično povezovanje naprav v bližnji okolici. Revizija 1.0 standarda Bluetooth 6.0 sicer nosi datum 6. avgusta, a je uradno razgrnjena sedaj.

Če je bil Bluetooth še pred nekaj leti precej ezoterična tehnologija, je danes del vsakdana. Slušalke, telefoni v avtomobilu, iskanje izgubljenih predmetov, pametne ure, hladilniki in številne druge naprave se povezujejo z eno izmed verzij Bluetootha. Posebna skupina, ki vodi standard, ima več članov med njimi tudi Samsung, Intel Apple, je odgovorna za upoštevanje želja vseh deležnikov in razvoj novih verzij.

Običajno poročamo o hitrejšem prenosu podatkov, a to ni vse. Bluetooth 6.0 ima na primer Channel Sounding, ki napravam omogoča enostavno določanje razdalje med njimi z natančnostjo centimetra. Pri iskanju založenih predmetov je to zlata vredno. Trenutno obstaja tehnologija UWB (ultra wideband), ki jo uporabljajo na primer Applovi AirTagi in iPhoni, Bluetooth 6.0 pa bo to še nadgradil. Ključno vprašanje je, kdaj bo Bluetooth 6.0 prispel v naše naprave. To je odvisno od proizvajalcev, ki se še niso izjasnili o časovnici.

