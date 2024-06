Objavljeno: 4.6.2024 05:00

Blokiranje oglasov v Chromu bo postalo precej težje

Napočil je dan, ko bodo v brskalniku Chrome prenehale delovati klasične razširitve za blokiranje oglasov. Google začenja izklop podpore za platformo Manifest v2, ki je razširitvam omogočala veliko nadzora nad izrisom strani. V praksi so tako lahko popolnoma predrugačili izris, kar so legitimne razširitve izrabile za blokado oglasov.

Prihajajoča nadgradnja Manifest v3 pa bo to spremenila. Odslej bodo imele razširitve le dostop do API chrome.declarativeNetRequest, kjer bodo lahko lepo prosile, kaj naj pogon za izris strani naredi. Končni videz strani pa bo odvisen od pogona, torej od brskalnika Chrome.

V praksi to pomeni, da bo lahko Google posamezne oglase označil kot dopustne ali nemoteče, in jih ne bo možno blokirati. Sprememba se bo začela uveljavljati junija letos, pričakovali pa smo jo že leta. Doslej se je uvedba Manifesta v3 odmikala, a v resnici nikoli ni bila pod vprašajem.

Avtorji vtičnikov za blokado oglasov so glasno protestirali, a jim to ni nič pomagalo. Morda pa je to priložnost za konkurenčne brskalnike, denimo Firefox, kjer bodo sicer podprli Manifest v3, saj si ne morejo privoščiti zlom združljivosti, lahko pa še vedno obdržijo kakšno funkcijo iz Manifesta v2.