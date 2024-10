Objavljeno: 8.10.2024 05:00

Bizaren hrošč: Word dokumente pobriše, ko kliknemo Shrani

Microsoft je uporabnike Worda, ki je del Microsoft 365, opozoril na hrošča, ki jih lahko stane podatkov. Prizadeta je verzija 2409 paketa Microsoft 365. V njej se lahko zgodi, da se ob kliku na Shrani dokument izbriše, namesto da bi se shranil.

Sliši se precej bizarno in res je tako, sploh ker Microsoft še ni ugotovil, kaj je razlog za tako obnašanje. Hrošč se pojavi pri dokumentih, ki imajo končnici iz samih velikih črk (.DOCX, .RTF in podobno) ali z znakom #. Če tak dokument zapremo s klikom na X v zgornjem desnem kotu, nas bo Word seveda vprašal, ali želimo shraniti spremembe. Ob pritrdilnem odgovoru pa bo Word napačno dokument poslal – v Koš. To je še zlasti velik problem na ključkih USB in drugih lokacijah, kjer Koša ni. Dokument bo tedaj izbrisan.

Microsoft razlog za hrošča še preiskuje. Dotlej pa priporočajo, da uporabniki dokument shranijo in šele nato zaprejo Word.

