Bitcoin drvi proti 100.000 dolarjem

Lastniki bitcoina čedalje nestrpneje pogledujejo na tečajnico in preverjajo, kdaj bo kriptovaluta dosegla magično vrednost 100.000 dolarjev. Včeraj je prvikrat v zgodovini presegel 90.000 dolarjev in se za trenutek povzpel prek 93.000 dolarjev. V zadnjem tednu, torej po ameriških predsedniških volitvah, je kriptovaluta pridobila več kot 30 odstotkov vrednosti.

Zmaga Donalda Trumpa je podžgala tečaj bitcoina, ki je že celo leto v bikovskem trendu. Dnevni promet presega 130 milijard dolarjev, tržna kapitalizacija pa je dosegla 1,8 bilijona dolarjev. Vlagatelji pričakujejo, da bo nova administracija izrazito naklonjena kriptovalutam. Prav tako raste tudi tečaj Tesle, ki je v tem času pridobila 40 odstotkov, saj je Elon Musk velik Trumpov zaveznik in se mu obeta visok položaj.

V zadnjem mesecu sicer rastejo vse ameriške borze, a seveda manj eksplozivno od bitcoina ali Tesla. Zrasle so tudi delnice kriptorudarjev, denimo MARA Holdings (30 odstotkov), in podjetij, ki so kakorkoli povezana s kriptovalutami. Za zdaj vse kaže na zelo zelene čase.