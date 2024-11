Bitcoin do rekordne vrednosti

Ob Trumpovi vse bolj verjetni zmagi na volitvah za predsednika ZDA je bitcoin dosegel rekordno vrednost 75.358 USD (68.442 EUR).

Vlagatelji v kriptovaluto bitcoin so očitno stavili na zmago predsedniškega kandidata, ki je v predvolilnem času obljubil, da bodo Združene države Amerike v svetu kriptovalut postale svetovna sila. Cena največje kriptovalute je tako presegla prejšnjo rekordno vrednost iz marca, potem ko je bitcoin na dan volitev pridobil več kot 7 % zaradi dobrih možnosti za Trumpovo zmago.

Trump se predstavlja kot kandidat, ki podpira kripto industrijo, in obljublja, da bo nehal s pregonom tega sektorja ter pridobil podporo pomembnih vlagateljev iz Silicijeve doline, kot so podjetje Andreessen Horowitz ter ustanovitelja Gemini, Tyler in Cameron Winklevoss. Bitcoinu so se pridružile še druge kriptovalute, ethereum je zrasel za 7 %, solana za 15 %, Doge pa kar za 22 %.

Kripto vlagatelji in podjetja upajo, da bo Trump, če bo izvoljen, uresničil obljubo o odstavitvi predsednika ameriške Komisije za vrednostne papirje in borzo Garyja Genslerja, ki je sprožil tožbe proti številnim kripto podjetjem.