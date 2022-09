Objavljeno: 27.9.2022 15:33

Bi morala tehnološka podjetja plačati za izgradnjo omrežij?

Skupina evropskih telekomunikacijskih podjetij zahteva, da veliki tehnološki giganti (Google, Facebook, Netflix) sofinancirajo omrežno infrastrukturo.

Direktorji vodilnih evropskih ponudnikov telekomunikacijskih storitev (med njimi tudi Deutsche Telekom, Telefonica in Vodafone) trdijo, da njihova podjetja v razvoj omrežij vložilo okoli 50 milijard evrov na leto. Pri tem poudarjajo, da so se cene v zadnjem letu drastično povišale – cene optičnih kablov, denimo, so se v prvem četrtletju 2022 podvojile. Pri tem predstavljajo storitve ameriških tehnoloških podjetij več kot polovico vsega spletnega prometa, zaradi česar so telekomunikacijska podjetja prepričana, da bi morali tehnološki velikani finančno podpreti širitev in izgradnjo teh omrežij.