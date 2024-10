Baterije za telefone, tanke kot kreditna kartica

Raziskovalci z univerze Chalmers na Švedskem so razvili prelomno tehnologijo tako imenovanih baterij brez mase (ang. massless), ki bi lahko revolucionirala ne samo električna vozila, temveč tudi širši spekter elektronskih naprav.

Baterije so narejene iz kompozita ogljikovih vlaken, ki ne služi zgolj kot vir energije, temveč tudi kot nosilna struktura naprave, podobno kot človeški skelet. To pomeni, da baterija ni le shranjevalnik energije, temveč tudi ključna konstrukcijska komponenta, kar omogoča zmanjšanje teže in prostora, ki ga običajno zasedajo baterije. Ena od ključnih prednosti te baterije je njena togost, ki je primerljiva z aluminijem, obenem pa ponuja energijsko gostoto 30 vatnih ur na kilogram (Wh/kg). Čeprav ta gostota ni tako visoka kot pri današnjih standardnih litij-ionskih baterijah, baterije brez mase omogočajo znatno znižanje skupne teže naprave ali vozila, kar vodi do večje učinkovitosti.

Po besedah profesorja Leifa Aspa, ki vodi raziskave, bi električna vozila, opremljena s tovrstnimi baterijami, lahko prevozila do 70 % daljšo razdaljo v primerjavi z današnjimi vozili. Zmanjšanje teže in povečanje energijske učinkovitosti sta ključni prednosti, ki bi lahko omogočili veliko bolj trajnostno prihodnost transporta. Asp poudarja, da so lahka in energetsko učinkovita vozila ključna za prihodnje generacije, saj bomo morali vse bolj varčevati z energijo. Baterije brez mase imajo tudi izjemno trdnost, kar omogoča, da nosijo obremenitve podobno kot kovinski materiali, vendar pri mnogo manjši teži. Asp trdi, da je trenutna baterija dvakrat boljša od prejšnjih različic in najboljša te vrste, kar jih je bilo kdaj narejenih.

Čeprav je tehnologija še vedno v razvojni fazi, se švedsko podjetje Sinonus AB, ki je nastalo iz Chalmers Ventures, že pripravlja na trženje te inovacije. Asp predvideva, da bodo prve naprave, ki bodo izkoristile to tehnologijo, lahki prenosniki, mobilni telefoni in komponente za električna vozila.