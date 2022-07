Objavljeno: 21.7.2022 10:00

Baidu na Kitajskem predstavil nov tip samovozečega taksija

»Kitajski Google«, podjetje Baidu, je predstavilo avtomobil Apollo RT6, ki bo pomladil in nadgradil floto samovozečih taksijev, ki jih podjetje v okviru storitve Apollo Go upravlja v desetih kitajskih mestih.

Po besedah odgovornih v podjetju naj bi imel avtomobil »vozne spretnosti voznika, ki avtomobil vozi že dvajset let«, vendar tudi na Kitajskem velja uredba o prisotnost šoferja, ki v primeru nevarnosti poprime za krmilo. Pri Baidu vseeno računajo, da bodo v odstranljivo krmilo v avtomobilu nekoč smeli zamenjati za dodaten sedež, igralno konzolo ali denimo avtomat za osvežilne pijače.

Avtomobil Apollo RT6 ima vgrajeno 38 tipal, med drugim radar, 8 Lidarjev, 12 ultrazvočnih tipal in 12 kamer, njegova cena pa je okoli 36.000 evrov. To je veliko manj kot modeli, ki po cestah Shenzena, Shanghaia in Pekinga vozijo sedaj. Prvi bodo na cesto zapeljali v letu 2023, odgovorni pa načrtujejo, da jih bo nekoč kar 100.000.

Tako si pri Baidu predstavljajo samovozeče taksije prihodnosti.

Baidu sicer na področju samovozečih avtomobilov ni sam, saj na Kitajskem vozijo tudi taksiji podjetij AutoX (v lasti Alibabe) in Pony.ai, ki ga podpira Toyota, podjetje pa so ustanovili bivši inženirji Googla in Baiduja.

BBC