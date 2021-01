Avtomobilske baterije, ki se napolnijo v petih minutah

Mlado izraelsko je razvilo baterije za električne avtomobile, ki se napolnijo v petih minutah. To so prve v praksi izdelane baterije, ki to omogočajo.

Čas polnjenja električnih baterij je ena izmed glavnih pomanjkljivosti električnih vozil. Pri vozilih na fosilna goriva teh težav ni. Petdesetlitrski rezervoar nafte zlahka napolnimo v petih minutah, kar predstavlja uskladiščene 1760 MJ oziroma skoraj 6 MW pretoka energije. Pri trenutno najhitrejših komercialnih električnih polnilnicah hitreje kot 150-250 kW ne gre. Četudi upoštevamo, da ima električni avtomobil boljši izkoristek in torej potrebujemo manj energije, je razlika še vedno v velikostnem razredu. Gorivo natankamo v nekaj minutah, elektriko napolnimo v nekaj deset minutah.

Omejitev ni le infrastruktura, torej električne povezave do polnilnice in potem do vozila, temveč tudi sama zgradba baterij. Prehitro polnjenje načeloma škoduje, še hitrejše pa baterije pregreje in uniči. Zato je toliko pomembnejši dosežek izraelskega zagonskega podjetja StoreDot, ki je razvilo baterijo za električno vozilo, ki se napolni v petih minutah. Proizvaja jih kitajski Eve Energy.

StoreDot se že dlje časa ukvarja s proizvodnjo baterij, ki omogočajo hitro polnjenje. Uporabljajo se v telefonih, letalnikih in skuterjih, sedaj pa bodo počasi potrkale še v avtomobile. Ob tem moramo poudariti, da se fizike vseeno ne da tako hitro upogniti. Nove baterije, ki se napolnijo v petih minutah, bi omogočale domet okrog 150 kilometrov. To, vštevši boljši izkoristek električnih vozil, pomeni, da še vedno potrebujejo približno desetkrat manj energije kot jo ima rezervoar nafte. A tudi to ni slabo.

Baterija je še vedno litij-ionska. Namesto grafitne elektrode uporabljajo polprevodniške nanodelce, ki so narejeni iz germanija. Ti so vodotopni, bolj prepustni za ione in lažji za rokovanje in proizvodnjo. Cena takšnih baterij naj bi bila primerljiva s trenutnimi litij-ionskimi. Hitre baterije so sicer zelo živahno raziskovalno področje, na katerem dela vrsta raziskovalnih skupin in podjetij.

The Guardian