Avstralska covidna aplikacija ukinjena, ker "je ogromna potrata denarja"

Avstralska aplikacija za sledenje stikom v epidemiji covida COVIDsafe je žalostno končala svoje življenje. Projekt, ki je stal več kot 14 milijonov avstralskih dolarjev, je v vsem času odkril le dva primera širjenja okužbe. Minister za zdravje Mark Butler je aplikacijo označil kot »ogromno potrato« davkoplačevalskega denarja.

Aplikacijo so uvedli aprila 2020 in je bila namenjena beleženju stikov. V tem času je le 17 bližnjih stikov bolnih oseb okužbo identificiralo zaradi podatka v aplikaciji. V vseh ostalih primerih so okužbe odkrili pri klasičnem iskanju stikov ali presejalnih testih. Aplikacija bo zato 16. avgusta izbrisana.

COVIDsafe ni uporabljal Googlovega in Applovega sistema za beleženje stikov prek bluetootha, kot ga je več kot 50 drugih aplikacij po celem svetu, med njimi tudi slovenski #ostanizdrav. Zato je moral biti telefon za učinkovito beleženje stalno odklenjen in prižgan, kar je seveda neuporabno.

Vseeno je tudi slovenska aplikacija #ostanizdrav, ki je lokalizirana različica nemške, klavrno končala, čeprav je formalno še na voljo. V Applovem App Storu je še vedno na voljo različica 2.13.2, medtem ko je nemška že v različici 2.25.0. Različica 2.13.2 je bila izdana lansko jesen.

Na Githubu, kjer naj bi bila objavljena koda slovenske aplikacije, je ta obstala v začetku leta 2021 v različici 1.10.1, medtem ko je nemška aplikacija redno vzdrževana, koda pa javna.

BBC