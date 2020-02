Avast prodajal podatke o uporabnikih

Objavljeno: 1.2.2020 13:00

Češki brezplačni protivirusni program Avast, ki je priljubljen tudi pri nas, uporabnikom v resnici izstavlja visoke račune. Uporaba je res zastonj, a Avast prodaja podatke o uporabnikih, ki jih zbere. Od 400 milijonov uporabnikov se nabere veliko informacij, ki jih z veseljem kupujejo tudi Google, Microsoft in drugi.

Avast šele zadnjih nekaj tednov uporabnike pri namestitvi vpraša, ali želijo posredovanje podatkov za boljšo uporabniško izkušnjo Avastu, kar marsikdo spregleda in potrdi. Toda že pred tem je Avast počel isto, le da tega ni obešal na veliki zvon. Njegova podružnica Jumpshot se je ukvarjala z zbiranjem podatkov z več kot 100 milijonov naprav, kjer teče Avast.

Po trditvah Avast gre za anonimizirane in združene podatke, iz katerih ni možno razpoznati posameznika. Prvi del drži, drugi del pa ne, saj so raziskovalci že večkrat pokazali, da je podatke možno deanonimizirati, četudi ne vsebujejo razkritih osebnih podatkov. In Avast zbira podatke o iskalnih terminih, GPS-koordinate, zgodovino brskanja itd.

Avast je ta teden, ko je razkritje udarilo na splet, zaprl Jumpshot. V izjavi za javnost so zapisali, da se opravičujejo vsem prizadetim in da analitike ne bodo več prodajali. Grenak priokus pa ostaja. Navsezadnje, Avast ni edini. Lani so odkrili, da enako počne tudi brskalniška razširitev AVG.