ARNES pokazal, kako je e-učenje med pandemijo eksplodiralo

Po 16. marcu, ko je v Sloveniji stekel prvi (nehoteni) veliki eksperiment učenja in dela od doma, je to izjemno povečalo internetni promet. Na stičišču SIX, kjer si operaterji izmenjujejo promet, se je ta podvojil na 130 Gb/s ob konicah. Raste tudi povpraševanje po specifičnih storitvah, ki jih nudi ARNES, ki je zadolžen za povezljivost in podporo šolstvu, znanosti in kulturi, skrbi pa tudi za del interneta, ki ga uporabljamo vsi (od domen .si dalje).

Ob tem so se morali hitro odzvati. Na primer storitev Arnes Učilnica je imela v starih časih 150 uporabnikov, sedaj pa jih ima več kot 6000. To je terjalo nadgradnjo strojne opreme, in sicer z dveh virtualnih strežnikov na sedem fizičnih in tri virtualne. Število uporabnikov Arnesovega se je povečalo za 100-krat. Rast beležijo praktično vse storitve, ki jih nudijo.

Poleg tega so se soočali še z napadom DDOS (kriminalci nikoli ne počivajo), ki so ga po 12 urah uspeli odbiti, povečanjem telefonskih klicev uporabnikov in vprašanj po e-pošti. Hkrati bdijo nad novimi domenami, ki jih registrirajo nepridipravi, ter drugimi poizkusi izkoristiti pandemijo v nečedne namene.

V resnici je zgodil pravi mali čudež. V štirih dneh je na učenje na daljavo prešlo 300.000 šolarjev, prav tako na daljavo dela ali pa se zgolj kratkočasi več sto tisoč Slovencev. In slovenski internet je to zdržal brez večjih težav. ARNES ni edini, ki je k temu pripomogel, saj so sodelovali vsi operaterji, je pa prispeval pomemben delež.

