Objavljeno: 29.6.2022 13:00

ARM z novim procesorskim in grafičnim jedrom

ARM, podjetje, ki stoji za arhitekturo bolj ali manj vseh mobilnih »čipov« v svetu, je predstavilo letošnje novosti.

Procesorsko jedro, ki je namenjeno kar največjim zmogljivostim (ne glede na porabo električne energije) se letos imenuje Cortex-X3 in naj bi zmoglo do 25 % višje zmogljivosti »kot najmočnejši današnji telefoni z Androidom«, kot so se izrazili. Oz. do 34 % višje zmogljivosti, kot jih zmorejo »povprečni prenosniki« (kjer je lažje urediti dobro hlajenje, zato je lažje realizirati hitrejše delovanje). Pri slednjih gotovo niso imeli v mislih prenosnikov s procesorji AMD ali Intel, kot najverjetneje tudi ne Apple, dodajamo sami. Spomnimo - starejše jedro Cortex-X2 uporablja denimo Samsungov procesor Exynos 2200, ki je vgrajen v evropski različici telefonov Samsung Galaxy S22. Nadgrajeni bosta tudi manj zmogljivi grafični jedri, Mali-G715 in Mali-G615

Oqq7wlu47-A

Primer delovanja strojne podpore sledenju žarkom. Vir: AMD.

V omenjenem Exynosu je vgrajeno tudi grafično jedro, ki ga je v sodelovanju z AMDjem razvil Samsung in kot prvo omogoča strojno podporo sledenju žarku (ray tracing). Podobno zmogljivost je sedaj arhitekturno razvil tudi ARM in sicer v grafičnem jedru Immortalis-G715. Sledenje žarku programerjem omogoča bolj realističen prikaz senčenja in osvetlitve prostora, strojna podpora pa je nujna, da je lahko prikaz izračunanih scen dovolj hiter in zvezen. Pri ARMu napovedujejo od 2 do 3-kratno pohitritev v primerjavi s programsko rešitvijo, kar so vrednosti, ki jih je pred leti doseglo podjetje nVidia, ko je predstavilo grafične kartice RTX 2060, ki so prve uvedle podporo sledenju žarku. Ali (oz. kdaj) bodo programerji »zagrabili« to podporo sledenju žarku, bomo še videli.

Spomniti je treba, da je ARM le »arhitekt«, končna izdelava procesorskih in grafičnih sistemov pa leži na proizvajalcih kot so Mediatek, Samsung in drugi (sam »tisk« le teh pa na »tiskarjih«, kot sta denimo TSMC in Samsung), zato bodo končni izdelki lahko tudi odstopali od zgoraj zapisanega. Na voljo naj bi bili v začetku naslednjega leta.

AMD ima že v načrtu tudi naslednji dve generaciji arhitekture – grafični jedri imata delovno ime Titan in Kraken, procesorski jedri pa CX23 in CX24.