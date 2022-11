Objavljeno: 7.11.2022 10:00

Apple zaradi covidnih omejitev na Kitajskem zmanjšuje proizvodnjo

Ameriško podjetje Apple je moralo zaradi strogih protikoronskih pravil na Kitajskem omejiti proizvodnjo najnovejših modelov pametnih telefonov, kar bo vplivalo na dobavo. Pred prihajajočo božično nakupovalno sezono so iz podjetja sporočili, da bodo morali potrošniki na iphonove modele 14 pro in 14 pro max počakati nekoliko dlje.

Proizvodnja v tovarni v mestu Zhengzhou na Kitajskem je po Applovih pojasnilih trenutno zelo omejena. Tovarna je v lasti tajvanskega podjetja Foxconn, ki velja za enega večjih Applovih dobaviteljev.

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, tovarna velja za mesto znotraj mesta, kjer dela več tisoč ljudi. Poleg iphonov proizvajajo tudi drugo tehnološko opremo.

V začetku oktobra so pristojni kitajski organi sporočili, da so 3000 zaposlenih napotili v karanteno, potem ko so pri enem od njih potrdili okužbo s covidom-19.

Iz Foxconna so sporočili, da gre za dolgotrajen boj proti okužbam. Uvedli so covidne mehurčke znotraj območja obrežnega kampusa, ki leži sredi države.

Lokalne oblasti so območje okoli tovarne zaprli v sredo, pri čemer so mediji poročali o množičnem begu zaposlenih z območja tovarne. Na območju naj ne bi bilo primernih zdravstvenih kapacitet, še navaja AFP.

STA