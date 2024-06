Objavljeno: 26.6.2024 22:00

Apple Self Service Repair prispel v več evropskih držav, tudi Slovenijo

Apple je svojo storitev Self Service Repair, ki omogoča nakup originalnih delov in orodij za popravilo tudi domačim uporabnikom, zagnal v več evropskih državah. Sedaj je dostopna že v 32 evropskih državah, med katerimi je tudi Slovenija.

Self Service Repair so pri Applu prevedli kot Trgovina za samopostrežno popravilo za izdelke Apple. Podpira 42 različnih izdelkov, od telefonov iPhone več generacij do MacBookov Pro, iMacov, Macov mini, Macov Pro itd. Novost pomeni, da bodo domača popravila z originalnimi deli in orodjem priznana kot legitimna, še vedno pa ne bo možno vgrajevati neoriginalnih delov.

Storitev so kakopak najprej aprila 2022 zagnali v ZDA, potem so ga razširili na osem držav v Evropi, sedaj pa praktično na celo staro celino. Podprli so namreč ZDA in 32 evropskih držav, prihodnje leto pa sledi še Kanada.

Vse skupaj gre takole. Na spletni strani naročimo originalne dele ter kupimo ali najamemo orodje za popravilo. Nato dobimo navodila za popravilo in po pošti še naročene izdelke, ki nam omogočajo izvedbo popravila. Če smo si komplet orodij izposodili, ga moramo poslati še nazaj. Spletne strani so prevedene v slovenščino.

Uradna stran