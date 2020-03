Apple predstavil prenovljena iPad Pro in MacBook Air

Objavljeno: 19.3.2020 11:00

Apple je včeraj preko sporočila za javnost napovedal novo tablico iPad Pro in prenosnik MacBook Air – oboje naj bi sicer nameravali predstaviti na dogodku, ki pa je seveda zaradi trenutne epidemije odpovedan.

Nova tablica bo na voljo v dveh velikosti, 11 in 12,9 palcih, cene se bodo v ZDA za manjši model začele pri 800, za večji model pa pri 1000 dolarjih. V sklop kamer bo po novem vgrajeno tudi tipalo LIDAR za lasersko prepoznavo razdalje, s tem bodo tablice omogočale tudi 3D skeniranje objektov in bolj napredno delovanje tehnologije AR (augmented reality). Ob tablicah so pokazali tudi novo tipkovnico, ta prvič prinaša tudi sledilno ploščico, podpirala pa bo tudi prejšnje modele iPad Pro.

Prenosnik MacBook Air pa prinaša tipkovnico, vgrajeno v trenutno aktualni model MacBook Pro. Z Applovimi tipkovnicami zadnjih let je namreč veliko težav, saj so izredno občutljive na vdor manjših prašnih delcev, nove tipkovnice pa na bi to odpravile. Cene se bodo (vsaj v ZDA) začele pri tisoč dolarjih, seveda brez davka.

Applove uradne trgovine so po večini sveta zaprte do 27 marca, v ZDA bodo po vsej verjetnosti zaprte še dlje. Zanimivo, da so na kitajskem ponovno odprte.