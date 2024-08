Objavljeno: 8.8.2024 05:00

Apple odpovedal pogodbo in s tem ogrozil vojaške programe Velike Britanije

Podjetja so že propadala ali se vsaj prodajala, ker je Apple prenehal sodelovati z njimi. Pogodbe so običajno tako velike, da njihova nepričakovana izguba resno zamaje stabilnost poslovanja. To se je sedaj zgodilo tako pomembnemu podjetju, da je v težavah celotni pogon vojaških projektov v Veliki Britaniji. Ta je bil dvakratno odvisen od Američanov.

Govorimo o podjetju Coherent, ki bo prenehalo proizvajati polprevodniške čipe v svoji tovarni v Durhamu na Otoku. Svoje stranke so že obvestili, da bodo sprejeli še zadnja naročila. Razlog je Applova odločitev, da od Coherenta ne bo več kupoval, kar je podjetje pahnilo v škripce. Ukvarjajo se z vzpostavitvijo nove prodajne verige, kar bo trajalo.

Coherent je sicer ameriško podjetje, le proizvodni obrat stoji v Veliki Britaniji, njihovo prenehanje sodelovanja s podjetji, ki delajo za britansko vojsko, pa predstavlja težave za vojaški program. Več britanskih vojaških projektov je v težavah in se bodo morali prilagoditi ali končati, sedaj ko je dobavitelj čipov prenehal poslovati.

Britanska vlada je lani napovedala milijardo funtov težko strategijo za proizvodnjo polprevodnikov. Kritiki so ji očitali, da v resnici ne podpira britanske industrije in da je po obsegu premajhna.