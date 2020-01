Apple ne bo ponudil šifriranja podatkov v iCloudu

Šifriranje je zadnje tedne ponovno vroča tema, saj si v ZDA tožilstvo prizadeva za dostop do podatkov na iPhonih, ki ju je imel strelec v pokolu na Floridi. Medtem ko Apple ne more odkleniti iPhona, je drugače s podatki v iCloudu. Ti so šifrirani, a ima kopijo ključa tudi Apple.

Ni pa bilo vedno samoumevno, da bo tako. Pred dvema letoma je Apple resno razmišljal, da bi po Googlovem zgledu vpeljal šifriranja end-to-end. To bi pomenilo, da bi bili podatki v oblačni storitvi iCloud šifrirani tako, da bi imel dostop le uporabnik. Apple tako podatkov nikakor ne bi mogel obnoviti, torej niti ob nerodnosti uporabnika (ki bi izgubil geslo) niti na zahtevo organov pregona.

Slednje je pravi razlog, da Apple potem pred dvema letoma tega ni uvedel. Kot smo videli sedaj, FBI več kot tisočkrat letno zahteva dostop do podatkov v kakšnem računu na iCloudu. Apple v več kot 90 odstotkih primerov preda podatke, ki jih ima. V prvi polovici leta 2019 je bilo zahtevkov 18.000.

Reuters