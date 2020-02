Apple je lani prodal več ur Apple Watch, kot celotna švicarska urarska industrija

Analitiki pri Analyst Strategy Analytics poročajo, da je Apple v letu 2019 prodal 30,7 milijonov svojih ur Watch, medtem ko je celotna švicarska industrija ur zadovoljila kar 10 milijonov uporabnikov manj.

Švicarski urarji so si po vdoru digitalnih »japoncev« (Casio, Citizen…) v osemdesetih letih prejšnjega stoletja opomogli, vendar so od leta 2014 zelo pozorni na dogajanje okoli pametnih ur, oz. bolj konkretno – Applove ure Watch, ki jo je takrat predstavil Tim Cook. Kot kaže, se jim čas za prehod med »pametne« izdelke izteka. V letu 2019 je prodaja Applove ure zrasla za kar 36%, medtem ko je prodaja švicarskih ur padla za 13%. Za padec so Švicarji sicer okrivili močan švicarski frank, spletno prodajo, slabo prodajo v Hong Kongu, volitve v ZDA (?), omejitve v Rusiji in Turčiji in spremembe nakupnih navad. Med slednje bi verjeno lahko šteli tudi navdušenje nad pametnimi urami.

Pri Analyst Strategy poudarjajo, da so prestižne analogne ure priljubljene le še med starejšimi generacijami, medtem ko mladi prisegajo na digitalne in še posebej pametne modele, na katere švicarske blagovne znamke, kot so Swatch, Tissot in TAG Heuer, nimajo odgovora.