Apple in Google objavila vmesnik za sledenje stikom

Glavna igralca na področju pametnih telefonov sta že pred časom napovedala sodelovanje za sledenju (morebiti okuženim) stikom v času koronavirusa, sedaj pa sta objavila ustrezen programski vmesnik (API).

Vmesnik je namenjen programerjem, ki preko njega v svojih aplikacijah dostopajo do bluetooth podatkov o bližnjih osebnih stikih. Google in Apple temu pravita »exposure notification tool«, torej orodje za opozarjanje na izpostavljenost, po njihovih besedah je interes izrazilo že 22 držav (in nekaj ameriških zveznih držav). Gre za to, da je funkcionalnost beleženja stikov vgrajena v sam operacijski sistem, kar olajša delo programerjem, hkrati pa odpravi določene težave, denimo varčevanje z energijo pri bluetoothu. Zaradi sodelovanja pa bo rešitev delovala tudi med operacijskimi sistemi.

Pri Applovih napravah je novost dodana v posodobitev operacijskega sistema (konkretno iOS 13.5), kar pomeni, da bodo novost prejeli telefoni od vključno iPhone 6S dalje (kar predstavlja okoli 85% vseh aktivnih telefonih iPhone). Google pa bo funkcionalnost ponudil preko nadgradnje storitev Google Play, torej preko istoimenske trgovine.

V torek sicer izide novi Monitor, v katerem smo se spustili tudi v podrobnosti tovrstnih aplikacij. Koristnost le teh bo seveda močno odvisna od razširjenosti, po svetu so izkušnje zelo mešane – pred časom smo, denimo, pisali o avstralski aplikaciji, pri kateri so birokratski zapleti več tednov preprečili zbiranje podatkov. V Indiji pa so ob sprostitvi notranjih letov vsem potnikom zapovedali obvezno uporabo take aplikacije.