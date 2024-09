Objavljeno: 23.9.2024 07:00

Aplikacija Windows za poganjanje Windows na iOS, Androidu in v brskalniku

Nova Microsoftova aplikacija se imenuje Windows in teče na vseh popularnih platformah, torej na macOS, iOS, iPadOS, Androidu, operacijskem sistemu Windows in v spletnih brskalnikih. Gre za pretočno storitev poganjanja Windows iz oblaka, torej dostop do sistema prek Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop itd.

Poenoten dostop do Windows v oblaku je del Microsoftove strategije, kako pripeljati Windows na vsako napravo in ob tem zagotoviti, da se izvaja v oblaku – za kar se tudi plačuje naročnina. Aplikacija Windows je namenjena uporabnikom, ki imajo službene ali šolske račune, ne pa domačim (nepreverjenim) profilom. Zanje je po trenutnih načrtih sploh ne bo.

Preostali pa bodo s tem dobili eno okno v oblak, medtem ko so doslej uporabljali kombinacijo različnih orodij, denimo Remote Desktop Connection, ki je del Windows 11, ali Windows 365. Novinka ima tudi možnost preusmeritve USB, kar omogoča uporabo lokalnih naprav, povezanih prek USB, kot da bi bile priključene neposredno v oblak. To so na primer spletne kamere ali skenerji.

Aplikacija je že na voljo v vseh priljubljenih tržnicah z aplikacijami.

Microsoft