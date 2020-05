Ameriško pravosodje naj bi poleti vložilo obtožnico proti Googlu

Wall Street Journal poroča, da naj bi ameriško pravosodno ministrstvo poleti vložilo protimonopolno tožbo zoper Google.

Pravosodno ministrstvo že približno leto dni preiskuje okoliščine in morebitne kršitve, ki naj bi si jih Google privoščil na področju spletnega oglaševanja in spletnega iskanja, kot kaže, pa naj bi se preiskave približevale koncu. Videti je, da se bodo tožbi pridružili tudi državni tožilci ameriških zveznih držav.

Google je na vprašanje WSJ odgovoril: »Še naprej se ukvarjamo s preiskavami, ki jih vodi ministrstvo za pravosodje in generalni državni tožilec Paxton, vendar podrobno tega ne moremo komentirati. Trudimo se zagotavljati storitve, ki pomagajo potrošnikom, podpirajo tisoče podjetij in omogočajo večjo izbiro in konkurenco.«