Ameriška vlada v dogovorih za odprtje tovarn s procesorji na ameriških tleh

Objavljeno: 11.5.2020

Wall Street Journal poroča, da potekajo pogovori med ameriško vlado in različnimi proizvajalci, ki naj bi fizično proizvodnjo integriranih vezij vzpostavili v ZDA. Trenutno se velika večina le teh proizvaja na daljnem vzhodu.

Predsednik Trump sicer že kar nekaj časa navija, da bi se ameriški velikani »preselili« nazaj v matično domovino, kajti na ta način naj bi Američanom zagotovili dodatne službe, hkrati pa bili oproščeni uvoznih dajatev. Do sedaj ni bil najbolj uspešen, kljub temu, da je javno razglašal, da bo denimo Apple zgradil novo tovarno v ZDA. V tem primeru se je izkazalo, da bo Apple zgradil le nov kampus, medtem ko prenosnike Mac Pro v ZDA sestavlja (že od leta 2013) pogodbeni sestavljalec Flex. Sestavni deli pa še vedno prihajajo iz tujine.

Sedaj kaže, da bi bili pogovori lahko bolj uspešni. Tajvanski TSMC, ki za Apple izdeluje mobilne procesorje serije A, se menda z Applom in ustreznimi državnimi agencijami pogovarja, da bi v ZDA dejansko zgradil tovarno, zelo zagret za »lokalno« proizvodnjo pa je tudi Intel. Slednji celo omenja, da bi nova tovarna čipe proizvajala »varno«, kar je verjetno ključna beseda pri celotni zgodbi. ZDA pri vrhunski tehnologiji (in proizvodnji) namreč vse bolj poskušajo odrezati tuje proizvajalce, še posebej kitajske, razlog pa je varnost. Osnovna ideja je, da je mogoče v tehnologijo, ki nastane v tujini, podtakniti varnostne luknje, ki bi jih lahko tuje države uporabili proti ZDA. Podobno, kot so (po Snowdenih poročilih) ameriške varnostne agencije denimo počele s Ciscovimi usmerjevalniki.

Seveda pa se je treba zavedati, da vzpostavitev proizvodnje tako visokotehnoloških izdelkov, kot so integrirana vezja, ni mogoča čez noč. Nenazadnje je tu še vprašanje logistične verige in izobraževanje kadrov, oboje pa je bilo desetletja vzpostavljano v Aziji in ne v ZDA.

TheVerge