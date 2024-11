Objavljeno: 20.11.2024 07:00

Ameriška vlada bo zahtevala razdelitev Googla

Ameriško pravosodno ministrstvo bo v tožbi zoper Alphabet zahtevalo razkosanje podjetja, poroča Bloomberg. Iz podjetja želijo oddvojiti brskalnik Chrome, ki bi ga moral Google odprodati v ločeno entiteto. Prav tako bo od sodišča zahtevalo ukrepe, ki so povezani z umetno inteligenco in operacijskim sistemom Android, s čimer bi zagotavljali varovanje konkurence.

Avgust je ameriško sodišče prelomno razsodilo, da ima Google monopol na trgu spletnega iskanja in oglaševanja. Prav tako je sodišče ugotovilo, da je Google ta položaj zlorabljal in kršil zakonodajo. To je odprlo vprašanje, kako se bo moral Google prilagoditi na to odločitev, ki lahko v najhujšem primeru pomeni prisilno razdelitev podjetja. Microsoft se je na prelomu tisočletja temu za las izognil.

Chrome je najbolj popularen brskalnik, Google ima monopol na trgu iskanja, Android je najpopularnejši mobilni operacijski sistem. Ameriški administraciji to ni všeč, ker so zlorabe takšnega položaja izjemno enostavne. Zato bodo zahtevali, da se Android loči od iskanja in Google Playa, medtem ko Androida Googlu za zdaj ne bo treba odprodati. Chrome pač.

Prav tako želijo Googlu prepovedati sklepanje ekskluzivnih pogodb, s katerimi od partnerjev izsilijo popolno zavezanost k platformi.