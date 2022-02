Objavljeno: 10.2.2022 05:00

Ameriška policija z največjim zasegom bitcoinov v zgodovini

Ameriška policija je ob aretaciji dveh osumljencev za vdor v Bitfinex iz leta 2016 zasegla za 3,6 milijarde dolarjev bitcoinov. Gre za največji zaseg kriptovalut v zgodovini, a osumljenca seveda nista ukradla toliko denarja. Bitcoin je v šestih letih pridobil toliko vrednosti, da se je ukradenih 71 milijonov dolarjev napihnilo v dobrih pet milijard dolarjev. Večino so organi pregona uspeli zaseči.

Aretirali so 34-letnega Ilyo Lichtensteina in njegovo 31-letno ženo Heather Morgan. Tožilstvo jima očita poskusa pranja denarja, in sicer 119.754 bitcoinov, ki so bili leta 2016 ukradeni s spletne menjalnice Bitfinex. Od tega sta jih v zadnjih petih letih uspela 25.000 oprati, več kot 94.000 pa jih je policija zasegla.

Obtožencema grozi 25 let zapora. Sojenje se je začelo v torek.

Izjava za javnost.