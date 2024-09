Objavljeno: 16.9.2024 05:00

Ameriška davkarija preložila zamenjavo 60 let stare baze v Cobolu

Najpomembnejša koda, ki poganja ameriško davčno upravo IRS, je dobrih 60 let stara baza, ki je spisana v Cobolu. Da jo bodo končno zamenjali s čim novejšim, obljubljajo že desetletje, sedaj pa so nadgradnjo znova odložili za eno leto.

IMF (Individual Master File) vsebuje podatke o dogodkih davčnih zavezancih in je ključna za obračunavanje davkov. IMF vsebuje 200.000 vrstic kode v Cobolu, ki jo je čedalje teže vzdrževati. IRS ima le še ducat programerjev, ki razumejo ta programski jezik, zato je posodobitev nujna. Nekaj časa so se izgovarjali na finančne omejitve, a tudi ko je IRS dobila dodatna sredstva od Kongresa, posodobitve ni in ni bilo.

Stroški za upravljanje informacijskega sistema v IRS so lani znašali že 2,7 milijarde dolarjev, kar je tretjino več kot pred štirimi leti. Posebej za nadgradnjo IMF so od leta 1986 do 2000 zapravili štiri milijarde dolarjev, nato pa so projekt ustavili.

Od leta 2022 ponovno poteka posodobitev baze, za kar so porabili že 1,3 milijarde dolarjev dodatnih sredstev, a rezultatov še ni. Lani so napovedovali, da bodo IMF nadgradili do leta 2025, sedaj pa so sporočili, da se projekt odmika še vsaj za leto dni.

Ne pozabimo, da se na IRS veliko vlog še vedno oddaja zgolj papirno. Koncepta informativnega izračuna dohodnine ne poznajo, davčna pravila pa so precej bolj zapletena kot pri nas. Če k temu dodamo še bančni sistem, ki deluje s čeki, takojšnja nakazila (Flik ali SEPA Instant Transfer) pa so znanstvena fantastika, se resnično lahko začudimo, kako so ZDA finančna velesila.