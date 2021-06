Objavljeno: 1.6.2021 11:52

AMDjeve grafične kartice v Teslah

Tesla je nekoliko prenovila svoja modela Model S in X, v teh vozilih bodo po novem AMDjeve grafične kartice RDNA 2.

Prenovljena modela so predstavili že januarja, takrat so se pohvalili, da ima vgrajeni večpredstavnostni sistem računsko moč do 10 teraflopov. Že takrat se je ugibalo, da naj bi za sistemom stal AMD, slednji je to sedaj tudi potrdil. Gre za AMDjeve združene sisteme s procesorji Ryzen in vgrajeno grafiko Radeon, enaka sestava, kot se uporablja pri igralnih konzolah zadnje generacije, torej PlayStation 5 in Xbox Series X/S.

Zmogljiva grafika se bo sicer vključila le po potrebi, bodo pa prenovljena vozila imela dva zaslona. 17 palčnega spredaj, med voznikom in sovoznikom, in manjšega zadaj. Predvidevamo, da se bodo lahko potniki na zadnjih sedežih tako zabavali tudi s kako igro.