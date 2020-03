Amazon vodi tudi na področju storitev umetne inteligence

Rešitve in storitve na temelju algoritmov umetne inteligence kotirajo zelo visoko na seznamu prioritet v podjetjih, a za uporabo zahtevajo visoke investicije v infrastrukturo, zato je lažja pot najem teh storitev v oblaku. Zaradi tega najbrž ni nobeno presenečenje, da so vodilni ponudniki storitev s področja umetne inteligence prav hiper podatkovni centri, ki tudi sicer vodijo pri ponudbi storitev v oblaku.

Vodilni na področju storitev umetne inteligence v oblaku so po vrsti Amazon, Microsoft in Google. Toda raziskava in na osnovi te pripravljen magični kvadrant analitske družbe Gartner vseeno postrežeta z manjšimi presenečenji. Čeprav je trojica v kvadrantu vodilnih zelo skupaj, je manjše presenečenje, da je na prvem mestu prav Amazon, saj je zlasti Google dolgo časa veljal za avtoriteto na področju umetne inteligence.

Sodeč po Gartnerju ponudba družbe Amazon zmaga, ko gre za celovitost in način uporabe storitev. Gartner meni, da je Amazon uspel sestaviti nabor storitev in orodij, ki ne potrebujejo znanje znanstvenikov za pripravo podatkov (data scientists). Prav tako imajo razvitih tudi največ podatkovnih modelov za različne vertikale, kar daje hitreje rezultate, kot pri konkurenci. Storitve s področja umetne inteligence predstavljajo danes že devetino celotne ponudbe storitev AWS (Amazon Web Services).

Google je lep čas veljal za številko ena na področju umetne inteligence, vendar pri Gartnerju menijo, da so izgubili začetno prednost. To se še posebej pozna po koncu leta 2018, ko je vodenje oddelka zapustila Fei-Fei Li, vodilna raziskovalka na področju umetne inteligence, ki kariero nadaljuje na univerzi Stanford. Google je posledično rabil kar nekaj časa, da postavil novo vodstveno strukturo in strategijo, vendar je v zadnjem času umetna inteligenca zopet glavna tema sporočil za javnost.

Microsoft se po Gartnerju ta hip nahaja nekje med Googlom in Amazonom, čeprav svojih storitev in dosežkov ne oglašujejo tako intenzivno, kot tekmeca. Imajo pa celovito in zelo konkurenčno ponudbo, ki ima kot slabost le to, da je preveč razdrobljena med različne brande (Cortana, Azure,…). IBM, ki je svojo prihodnost že pred časom močno povezal s področjem umetne inteligence je na četrtem mestu. Gartner meni, da nudijo inovativni pristop k rabi umetne inteligence, vendar je glede na tekmece ponudba manj celovita.

Pri Gartnerju opozarjajo tudi, da velja spremljati tudi druga podjetja, ki še ne morejo konkurirati velikanom, a lahko z inovacijami najdejo povsem svojo smer razvoja uporabe umetne inteligence. Med vsemi so izpostavili predvsem družbo Aible, ki rešitve umetne inteligence uporabljajo za področje poslovne inteligence (BI), zlasti pri na področju avtomatiziranega strojnega učenja (AutoML).