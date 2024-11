Objavljeno: 13.11.2024 07:00

Amazon razvija lastne čipe za umetno inteligenco

Amazon je tik pred izdajo lastnih čipov za umetno inteligenco Trainium 2, s katerim želi zmanjšati svojo odvisnost od Nvidie in ji morda celo zapretiti na lastnem področju. Že leta 2015 so prevzeli Annapurna Labs iz Austina v Teksasu, ki se ukvarja s proizvodnjo grafičnih čipov.

Trainium 2 se že preizkuša, saj ga uporabljajo Anthropic, Databricks, Deutsche Telekom, Ricoh in Stockmark. Amazon bo v svojem AWS še vedno uporabljal tudi Nvdiine čipe, a alternativa vedno koristi, je dejal Dave Brown, podpredsednik za računske vire in omrežne storitve pri AWS. To je bil tudi razlog za lastne čipe Inferentia, ki jih je razvil AWS in jih tudi že uporabljajo, po lastnih navedbah 40 odstotkov ceneje od Nvidiinih.

Amazon bo letos porabil približno 75 milijard dolarjev za naložbe v osnovna sredstva (capex), lani pa zgolj 48,4 milijarde dolarjev. Tu se zato vsaki prihranki močno poznajo. Poleg tega lastni čipi omogočajo večjo specializacijo, prilagodljivost in tudi višje lastne marže. Zato jih razvijajo vsi, od OpenAI do Appla. In seveda tudi Amazonov AWS.