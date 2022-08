Objavljeno: 26.8.2022 13:59

Amazon razmišlja o nakupu EA

Amazon naj bi objavil namero o nakupu podjetja Electronic Arts, enega večjih založnikov računalniških iger.

V spletu že več tednov krožijo govorice o prevzemu omenjenega podjetja, med zainteresiranimi podjetji naj bi bila tudi Apple in Disney. EA ima pod svojim okriljem veliko zanimivih naslovov, ki bi lahko bili zanimivi tudi z vidika potencialnih filmov in serij, kar je nedvomno nekaj, kar bo Amazonu dodatno zanimivo. Med temi so gre iz serij Mass Effect, Dragon Age in Battlefield. Gre sicer za delniško podjetje, vrednost podjetja je nekaj čez 35 milijard dolarjev.