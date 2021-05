Amazon kupil medijsko hišo MGM

Amazon je kupil podjetje MGM (Metro Goldwyn Mayer), vključno s celotnim katalogom filmov in serij.

Gre za skoraj stoletno filmsko zgodovino, skupno preko 4.000 filmov in 17.000 ur televizijskih oddaj. Za MGM bodo odšteli 8,45 milijard dolarjev. Amazon je sicer veliko investiral v lastno produkcijo v okviru Amazon Studios, s prevzemom podjetja MGM pa bodo za svojo naročniško storitev Prime Video dobili še toliko več vsebin. S tem bodo seveda lažje konkurirali Netflixu in Disney+. Med filmi najdemo franšize James Bond, Rocky in Tomb Raider, pa filme Silence of the Lambs, Poltergeist in množico drugih. Med serijami izstopajo priljubljena Vikings, pa tudi Fargo in The Handmaid's Tale.