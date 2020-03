Ali koronavirus ogroža delovanje interneta?

Epidemija virusa COVID-19 in posledični ukrepi, ki so jih sprejele države, vključno s Slovenijo, že močno spreminjajo način uporabe interneta in internetnih storitev. Z namenom preprečevanja nepotrebnih okužb šole, podjetja in druge ustanove zapirajo svoja vrata in pozivajo prebivalstvo da svoje delo, izobraževanje in druženje, kjer je le mogoče, opravljajo na daljavo, od doma.

Pri tem se seveda upravičeno postavlja vprašanje, ali bodo današnje internetne povezave in spletne storitve vzdržale nenadoma močno povečano breme, ki ga povzroča delo od doma? Sodeč po mnenju številnih strokovnjakov je to zelo malo verjetno, a iz številnih delov sveta poročajo o skokovitem porastu povpraševanja po določenih storitvah, zlasti videokonferenčnih sistemih in orodjih za skupinsko sodelovanju.

Ker sodeč po mnenju strokovnjakov okužba z virusom še ni na vrhuncu in številne države še niso sprejele najstrožje ukrepe, dokončnega mnenja, ali bomo doživeli tudi kak izpad ali oteženo delovanje določenih spletnih storitev ni ravno preprosto predvideti.

Pomagajo pa lahko sveže analize prometa in merjenja uporabe storitev, ki jih izvajajo nekatera specializirana podjetja, kot je ameriška družba Cloudflare. Podjetje ima vpogled v delovanje okoli 200 podatkovnih centrov v 90 državah, posledično pa tudi v internetni promet do posameznih storitev.

Najbolj poučno je spremljanje dogajanja v sosednji Italiji, kjer so ukrepi najstrožji in prebivalstvo dela od doma že več dni zapored. Medtem, ko so v Italiji zabeležili občutno rast internetnega prometa že ob izbruhu v mesecu februarju, je marca promet narastel kar za 30%. Poročila posameznih operaterjev navajajo še bistveno višje številke. Telecom Italia je tako v zelo kratkem času doživel skok prometa, ki je zdaj večji skoraj za dve tretjini. Posledično so bile v posameznih območjih opazne tudi motnje delovanja. Drugod do menda imel manj težav, ker so pravočasno dogradili omrežne zmogljivosti.

Zanimivo, da Telecom Italia navaja, da velik del povečanja prometa gre na račun spletnih iger, kot je Fortnite.

Za primerjavo, drugod po svetu beležijo povečanje internetnega prometa nekje v razponu med 8% in 20%. Južna Koreja, ki je tudi močno prizadeta zaradi virusa, beleži denimo rast prometa »le« za 8%. Zaskrbljeni pa so zlasti nad dogajanjem v ZDA, kjer je že doslej promet narasel nekje od 10 do 20%, odvisno od posamezne zvezne države, pa večina ljudi še vedno ne dela od doma.

Nekateri menijo, da nas pravi val obremenitve omrežja še čaka. Microsoft je na Kitajskem ob izbruhu virusa zabeležili kar za okoli 500% povečanje prometa pri videokonferenčni storitvi Teams. Po drugi strani danes že okoli 70% vsega svetovnega prometa pomenijo video povezave, dodatni viri video tokov, a tokrat P2P, ne pa IPTV, ki manj obremenjuje omrežja, pa utegne močno obremeniti posamezne dele omrežij. Ponekod, denimo v Skandinaviji, so že kar preventivno zagotovili večje zmogljivosti za tovrstne storitve, tudi na nivoju strežnikov, ki morajo zagotavljati storitve.