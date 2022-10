70% infrastrukture bo kmalu v oblaku

Danes je že več kot očitno, da se bo v prihodnosti večina poslovnih rešitev in infrastrukture nahajala v oblaku. Družba The Hackett Group je nedavno opravila zanimivo globalno raziskavo, ki ocenjuje učinke uporabe storitev v oblaku. Najbolj odmeven je podatek, da po analizi sedanjega stanja in načrtov podjetij lahko pričakujemo, da se bo v naslednjih treh letih že okoli 70% celotne infrastrukture nahajalo v oblaku, javnem, hibridnem ali zasebnem.

Raziskava je zajela čez 1.000 podjetij in več kot 4.000 aplikacij, ki so bile prenesene v oblak. Pri tem so ocenjevali različne kazalnike uspešnosti, krovno pa so ugotovili, da je tipično podjetje doseglo vsaj 12% zmanjšanja stroškov infrastrukture v oblak.

Toda za kazalnik je le uvod v še večje pozitivne učinke, če upoštevamo spremembe v načinu razvoja in upravljanja aplikacij. Podjetja so tipično ob prehodu v oblak precej zmanjšala čas za operativno delo in s tem povečala možnost, da se posvetijo bolj pomembnim stvarem. Anketiranci tako navajajo, da so pri temu v povprečju za okoli 36% povečali čas, ki je namenjen inovacijam.

Za 45% so zmanjšali čas za uvedbo novih funkcionalnosti. Bistveno se je skrajšal čas potreben za pridobitev uporabnih informacij iz zbranih podatkov, kar za 53%. Ob tem se je za 44% zmanjšalo število incidentov, obenem pa je za 52% krajši čakalni čas (downtime) v primeru vzdrževalnih del in napak.

Raziskava pa je pokazala še en vidik rabe infrastrukture v oblaku in sicer veliko razliko med najboljšimi podjetji in ostalimi. Tista podjetja, ki razumejo in znajo uporabiti storitve v oblaku, poročajo o kar 37% zmanjšanju stroškov, kar je trikrat bolje kot pri tipičnem podjetju. Praviloma dosegajo tudi opazno boljše rezultate v vseh ostalih primerjalnih kazalnikih.