6. Cryptoparty Slovenija

Objavljeno: 22.2.2020 10:49

V ponedeljek, 2.3.2020, se bo odvijala že šesta konferenca Cryptoparty Slovenija, tokrat bo s petimi gosti opozorila na problematične trende na področju varovanja zasebnosti v informacijski družbi.

Konferenca bo potekala v Računalniškem Muzeju (Celovška 111, ob Kinu Šiška v Ljubljani) od 18:00 dalje, konkretno pa bo šlo za niz petih predavanj, po katerih bo sledilo še druženje in debata. Vstop je brezplačen, poleg predavanj in druženja pa bodo podelili tudi več nagrad. Predavateljice prihajajo tako iz nevladnih organizacij (Bits of Freedom, Panoptykon Foundation) kot tudi iz industrije (Microsoft, Lawisec), seznam predavanj pa je že na voljo na spletni strani dogodka.