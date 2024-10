Objavljeno: 23.10.2024 05:00

37Signals: prestop iz oblaka v lokalne strežnike prihranil deset milijonov dolarjev

Podjetje 37Signals, ki ima nekoliko nekonvencionalno transparenten način upravljanja, je ugotovilo, da so s prestopom iz Amazonovega oblaka na lastno strojno opremo veliko prihranili. Lani so sporočili, da ne bodo več uporabljali AWS, ker je predrag, letos pa so ocenili prihranke. Ti so občutni.

V minulem desetletju so bili oblaki izjemno popularni, podjetja pa so jih razumela kot velik prihranek denarja, časa in zapletov. A cene gostovanja, uporabe računske moči in prostora niso nizke. Zato je 37Signals lani kupil za 700.000 dolarjev Dellove strojne opreme in začel zapuščati AWS.

Ugotovili so, da so si stroške nakupa strojne opreme povrnili že v drugi polovici minulega leta. Ocenjena življenjska doba te opreme je od pet do sedem let, prihranki pa so se pokazali že po desetini tega obdobja. Letos bodo za strežniške storitve namesto 3,2 milijona dolarjev odšteli 1,3 milijona dolarjev. Ocenjujejo, da bodo v življenjski dobi opreme privarčevali 10 milijonov dolarjev!

Prihodnje leto bodo zapustili tudi S3, kjer imajo trenutno shranjenih okoli 10 petabajtov podatkov. S tem bodo še dodatno povečali prihranke.

Oblak torej ni vedno najcenejša rešitev – pogosto za enostavno uporabe plačamo premijo. Vsako podjetje si mora samo izračunati, kaj je optimalna rešitev.

