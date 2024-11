Objavljeno: 14.11.2024 07:00

23andMe pred propadom

Podjetje 23andMe, ki nudi storitev analize lastnega DNK za iskanje prednikov in nekaterih genskih značilnosti, je tik pred propadom. Težave se kopičijo že mesece, sedaj pa so odpustili 40 odstotkov zaposlenih, da bi rešili podjetje.

Da gre 23andMe za nohte, ni presenetljivo. Testiranje DNK je storitev, ki jo posameznik naroči le enkrat, saj se njegov DNK ne spreminja. Boljše obete so si skušali zagotoviti s prodajanjem dodatnih storitev in osebno genomiko ter razvojem zdravil, a to so projekti, ki terjajo milijarde. Teh pa 23andMe nikoli ni imel.

Delnica podjetja je letos izgubila že 70 odstotkov. Delnica podjetja, ki je bila nekoč vredna 17,65 dolarja, podjetje pa 3,5 milijarde dolarjev, se je prekucnila pod pet dolarjev. Izvršna direktorica Anne Wojcicki skuša podjetje rešiti, a ima pri tem veliko težav. Prihodki podjetja so padli na 44 milijonov dolarjev v minulem kvartalu, izguba pa je dosegla 75 milijonov dolarjev.

Zadnje odpuščanje 200 zaposlenih je poizkus še spremeniti smer, v katero plove podjetje. Ali bo to zadoščalo za rešitev, bomo videli.