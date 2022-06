Življenje od doma: Sam svoj mojster

Ko smo prisiljeni biti doma, lahko postorimo marsikaj koristnega in si obenem krajšamo čas, ki ga ne moremo preživeti v službi. Česa se lotiti in kaj raje prepustiti strokovnjakom?

Ko ni treba v službo in obenem otroci prisostvujejo pouku na daljavo, je pravi čas, da se lotimo drobnih opravil. Najpogosteje se lotevamo tistih, ki so povezana z gospodinjsko in zabavno elektroniko ter računalništvom, saj imamo tu (bralci in pisci Monitorja) navadno največ znanja in izkušenj. Otroci so za šolo na daljavo potrebovali nove računalnike, ki smo jih morali povezati z domačim računalniškim omrežjem. Ko se je pokvaril kateri od gospodinjskih aparatov, smo se po navodilih z interneta lotili njegovega popravila.

