Zavarovani oblak

Za oblak pogosto povemo, da moramo nanj gledati kot na tuj računalnik. Računalnik nekoga, ki se na računalništvo zelo spozna. Odgovornost pri njegovi uporabi je zato deljena – nekaj je je ponudnikove, nekaj pa naše.

V resnici lahko oblak dojemamo kot vse, kamor shranjujemo naše podatke. Sem štejemo širok nabor storitev, od najbolj klasično računalniških, kakršne so oblačne hrambe Dropbox, Google Drive, OneDrive in ostale, do elektronske pošte, morja spletnih ter mobilnih aplikacij in vse do družabnih omrežij – Facebooka, Tiktoka, Instagrama itd.

Zakup člankov