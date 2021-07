Zapestnica, ki je že skoraj ura

Nakupu drage in občutljive pametne ure se lahko izognete tudi tako, da kupite slab ponaredek pametne ure iz diskontne trgovine ali spletnih kitajskih trgovin. Veliko bolje pa bo, če za podobno nizko ceno kupite dobro pametno zapestnico. Meje med zapestnicami in urami še nikoli niso bile tako zabrisane in za malo denarja se še nikoli ni dalo kupiti tako kakovostnih nosljivih napravic.

Huawei Band 6 je napredna pametna športna zapestnica, ki tehta vsega 18 g in je na voljo v več barvah. Po videzu bolj kot na ceneno zapestnico spominja na kvadratno pametno uro. Njena posebnost, ki jo boste opazili najprej, je rahlo zaobljen zaslon, ki je precej večji, ali natančneje, širši kot pri neposrednih konkurentih, v naših krajih je to predvsem Xiaomijeva Mi Band 6. Zaslon AMOLED ločljivosti 194 × 368 pik po diagonali meri malo manj kot poldrugi palec in je zadovoljivo svetel ter odziven, prikazuje zelo všečne barve. Silikonski pašček je prijetno mehak in se prilega tudi manjšim zapestjem, žal pa ni zamenljiv.

