Zapestna nadgradnja

Pametne ure uporabnike prepričujejo predvsem s športnimi zmogljivostmi. Huaweijev novi model se imenuje preprosto Watch GT 2.

Ura je na videz skoraj enaka svoji predhodnici, kar je nedvomno pohvalno. Je namreč elegantna in celo nekoliko zadržana, vsaj v navezi z rjavim usnjenim paščkom, ki smo ga uporabljali tudi mi. Le pogled v specifikacije razkrije, da je za odtenek manjša od predhodnice, hkrati pa je tudi nekaj gramov lažja. V praksi tega ni opaziti, že prva različica je bila razmeroma lahka in zelo udobna na zapestju, to pač ostaja.

Ura uporablja Huaweijev lastni operacijski sistem, imenovan Lite OS. Gre za enostaven in uporabniku prijazen sistem, ki pa ima tudi svoje omejitve. Največja je ta, da na uro ne moremo nameščati dodatnih aplikacij – v tem spominja bolj na športne zapestnice kot pa na pametne ure kalibra Apple Watch ali Samsungove Galaxy Watch z njihovim sistemom Tizen. Ponuja sicer vse najpogosteje iskane funkcije, predvsem programe za spremljanje različnih športnih vadb, za kakšne bolj napredne reči pa bomo prikrajšani.

Na strani ure ostajata dve tipki, seveda je zaslon občutljiv na dotik. Prva tipka je za prehod v meni, druga pa je namenjena hitremu dostopu do športnih programov. Drsanje levo in desno po zaslonu pa omogoča prehod med domačimi zasloni. Poleg klasične ure je na voljo tudi pregled nad dnevnimi aktivnostmi (hoja, telovadba), srčnim utripom, vremenom, opozorili s telefona, itd. Ura ima vgrajen tudi predvajalnik glasbe, ki je najbolj uporaben v povezavi s slušalkami bluetooth. Zanimivo, da ima tudi zvočnik (!) in celo mikrofon – tako kot pri predhodnici lahko tudi s to uro »telefoniramo«, a ker nima samostojne mobilne povezave, mora ostati v bližini pametnega telefona. Ura se z njim sicer poveže le prek počasnega bluetootha in nima povezave Wi-Fi kot tudi ne NFC (to pa pomeni, da je ne moremo uporabiti za brezstično plačevanje).

Največja prednost originalne Watch GT je bila odlična vzdržljivost akumulatorja in to je v novem modelu še nekoliko izboljšano. Dejansko lahko pridemo do dveh tednov uporabe, vsaj če ne pretiravamo z vadbami in s stalno vklopljenim branjem srčnega utripa. To gre seveda na račun nekoliko omejenega procesorja, kar se na trenutke pozna v obliki slabše odzivnosti. Nova GT2 je tako dostojna naslednica originalnega modela, a prinaša razmeroma malo novosti – je pa zato cena ostala praktično nespremenjena.

Huawei Watch GT 2

Pametna ura

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 250 EUR

Za: Vzdržljivost akumulatorja, teža, videz, enostavnost delovanja.

Proti: Nima samostojnih aplikacij, na trenutke slaba odzivnost.