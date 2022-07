Zakaj si pa to kliknil?!

Večina uporabnikov tehnologij in storitev informacijske družbe se po njih premika prek uporabniških vmesnikov. Gumbi, ikone, miškini kazalci, mesto za dotik s prstom – vmesniki na različne načine predvidevajo naše spletno obnašanje, oblikovalci pa nam poskušajo omogočiti čim prijetnejšo uporabniško izkušnjo.

Načelno so namreč razvijalci storitev ter naprav in uporabniki na isti strani, oboji si namreč želijo istega cilja, da bi lahko uporabniki čim bolj plodno uporabljali naprave in storitve za namen, ki jim ga je določil ustvarjalec.

