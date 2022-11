Za večjo samostojnost slepih in slabovidnih

Preizkusili smo prav poseben tehnični pripomoček, ki je namenjen slepim in slabovidnim osebam. Gre za pametno belo palico WeWalk, ki so jo leta 2017 patentirali v Turčiji, zdaj pa je naprodaj po vsem svetu. Lahko bi rekli, da gre za nadgradnjo navadne bele palice, ki ima v sebi vgrajen računalnik z različnimi tipali.

Bela palica slepim in slabovidnim pomaga pri samostojni hoji po mestu. Z njo zaznavamo ovire, kot so robovi pločnikov, luknje, stopnice, kot tudi višinske ovire, recimo avtomobil, prometni znak, drevo in druge ovire. Hkrati je bela palica tudi opozorilo drugim, da gre za slepo osebo. Posebno ultrazvočno belo palico imajo tudi gluhoslepe osebe. Bela palica je običajno sestavljena iz petih delov, ki so med seboj povezani z vrvjo. Na vrhu je ročaj, na spodnjem delu pa vrtljiv kolešček, s katerim drsamo po tleh. Na tak način zaznavamo vse talne ovire.

