Windows in procesorji ARM - Nedokončano, vendar dobro

Microsoftov drugi poskus izdelave tablice/prenosnika z Windows in s procesorjem ARM ima malce smole. Zdaj ko smo videli Applove izdelke M1, namreč vemo, kakšen bi tak izdelek zares moral biti …

Dolga leta so nas proizvajalci strojne in programske opreme prepričevali, da so procesorji, ki temeljijo na arhitekturi ARM, prešibki za kaj več kot za poganjanje telefonov in tablic. Applovi iphoni in ipadi so sicer na različnih sintetičnih testih redno dosegali rezultate, ki so bili primerljivi s številkami, kot jih na osebnih računalnikih dosegajo procesorji Intel/AMD, vendar je v ozadju vedno kljuval pomislek, da gre za popolnoma različne formate in operacijske sisteme, zato neposredna primerjava ni mogoča.

Zakup člankov